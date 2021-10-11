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Помер вокаліст "Мертвого півня" Місько Барбара

Понеділок, 11 жовтня 2021, 18:57
Помер вокаліст Мертвого півня Місько Барбара
Фото: Павла Пахоменка

На 50 році життя раптово помер один із засновників українського гурту "Мертвий півень" Михайло Барбара.

Джерело: дружина Барбари Світлана Олешко в коментарі "Українській правді"

Деталі: Дружина співака повідомила УП, що Місько несподівано та спокійно помер удома 11 жовтня – був здоровим, не хворів, мав великі плани на майбутнє.

Напередодні вони викликали швидку, Барбара себе погано почував – швидка приїхала, нічого не діагностувала. Наступного ранку вокаліст помер.

Олешко наголошує, що не знає причин смерті – їх встановить розтин.

14 листопада Барбарі мало виповнитися 50 років.

Читайте також: Чи оживе "Мертвий півень"? Місько Барбара ніколи не каже ніколи

Роман Петренко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: музика
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