Помер вокаліст "Мертвого півня" Місько Барбара

На 50 році життя раптово помер один із засновників українського гурту "Мертвий півень" Михайло Барбара.

Джерело: дружина Барбари Світлана Олешко в коментарі "Українській правді"

Деталі: Дружина співака повідомила УП, що Місько несподівано та спокійно помер удома 11 жовтня – був здоровим, не хворів, мав великі плани на майбутнє.

Напередодні вони викликали швидку, Барбара себе погано почував – швидка приїхала, нічого не діагностувала. Наступного ранку вокаліст помер.

Олешко наголошує, що не знає причин смерті – їх встановить розтин.

14 листопада Барбарі мало виповнитися 50 років.

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