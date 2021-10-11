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Умер вокалист "Мертвого півня" Мисько Барбара

Понедельник, 11 октября 2021, 18:57
Умер вокалист Мертвого півня Мисько Барбара
Фото: Павла Пахоменко

На 50 году жизни скоропостижно скончался один из основателей украинской группы "Мертвий півень" Михаил Барбара.

Источник: жена Барбары Светлана Олешко в комментарии "Украинской правде"

Детали: Жена певца сообщила УП, что Мисько неожиданно и спокойно умер дома 11 октября - был здоровым, не болел, имел большие планы на будущее.

Накануне они вызвали скорую, Барбара себя плохо чувствовал - скорая приехала, ничего не диагностировала. На следующее утро вокалист умер.

Олешко подчеркивает, что не знает причин смерти - их установит вскрытие.

14 ноября Барбаре должно было исполниться 50 лет.

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Роман Петренко, УП

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Темы: музыка
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