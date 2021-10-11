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У Києві викрили банду, яка "накачувала" людей у барах та грабувала. Одна з жертв померла

Понеділок, 11 жовтня 2021, 22:26
У Києві викрили банду, яка накачувала людей у барах та грабувала. Одна з жертв померла

У Києві затримали групу осіб, які обпоювали громадян сильнодіючими препаратами та відбирали їхні речі. Одна людина померла від цих дій.

Джерело: Київська міська прокуратура, відділ комунікації поліції Києва

Деталі: Відомо, що фігуранти знайомились із відвідувачами розважальних закладів та на вулицях, пропонували їм випити алкоголь, в який непомітно підсипали лікарський препарат. Від цього люди втрачали свідомість, а зловмисники забирали цінні речі та втікали.

Від дій правопорушників навіть помер один із потерпілих.

Спецпризначенці затримали 5 членів банди – четверо чоловіків 1981, 1986, 1987, 1997 років народження та жінка 1980 року.

Поліція також провела 4 обшуки вдома у злочинців, вилучили флакони та блістери з різними сильнодіючими лікарськими препаратами, а також "предмет, схожий на бойову гранату".

Відкриті справи за статтями "Умисне вбивство" та "Розбій". Їм загрожує до 15 років в’язниці.

 

Українська правда

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Теми: Київвбивство
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