У Києві викрили банду, яка "накачувала" людей у барах та грабувала. Одна з жертв померла

У Києві затримали групу осіб, які обпоювали громадян сильнодіючими препаратами та відбирали їхні речі. Одна людина померла від цих дій.

Джерело: Київська міська прокуратура, відділ комунікації поліції Києва

Деталі: Відомо, що фігуранти знайомились із відвідувачами розважальних закладів та на вулицях, пропонували їм випити алкоголь, в який непомітно підсипали лікарський препарат. Від цього люди втрачали свідомість, а зловмисники забирали цінні речі та втікали.

Від дій правопорушників навіть помер один із потерпілих.

Спецпризначенці затримали 5 членів банди – четверо чоловіків 1981, 1986, 1987, 1997 років народження та жінка 1980 року.

Поліція також провела 4 обшуки вдома у злочинців, вилучили флакони та блістери з різними сильнодіючими лікарськими препаратами, а також "предмет, схожий на бойову гранату".

Відкриті справи за статтями "Умисне вбивство" та "Розбій". Їм загрожує до 15 років в’язниці.