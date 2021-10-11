Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве разоблачили банду, которая "накачивала" людей в барах и грабила. Одна из жертв умерла

Понедельник, 11 октября 2021, 22:26
В Киеве разоблачили банду, которая накачивала людей в барах и грабила. Одна из жертв умерла

В Киеве задержали группу лиц, которые обпаивали граждан сильнодействующим препаратом и отбирали их вещи. Один человек умер от этих действий.

Источник: Киевская городская прокуратура, отдел коммуникации полиции Киева

Детали: Известно, что фигуранты знакомились с посетителями развлекательных заведений и на улицах, предлагали им выпить алкоголь, в который незаметно подсыпали лекарственный препарат. От этого люди теряли сознание, а злоумышленники забирали ценные вещи и убегали.

От действий правонарушителей даже умер один из пострадавших.

Спецназовцы задержали 5 членов банды - четверо мужчин 1981, 1986, 1987, 1997 годов рождения и женщина 1980 года.

Полиция также провела 4 обыска дома у преступников изъяли флаконы и блистеры с различными сильнодействующими лекарственными препаратами, а также "предмет, похожий на боевую гранату".

Открыты дела по статьям "Умышленное убийство" и "Разбой". Им грозит до 15 лет тюрьмы.

 

Украинская правда
Темы: Киевубийство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Все новости...
Киев
ПВО уничтожила все вражеские беспилотники в воздушном пространстве вокруг Киева – КГВА
В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу
В Киеве зафиксировали три случая кишечных инфекций из-за сальмонеллы
Последние новости
12:24
Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь
12:24
Украинский институт книги призвал государство погасить 45-миллионный долг
12:05
Мировые банки в этом году уволили более 60 тысяч работников
12:05
видеоНа дне гранитного карьера на Днепропетровщине установили елку с гирляндами
11:59
Шойгу доложил Путину об уничтожении корабля "Новочеркасск" в Феодосии
11:54
В Литве готовятся запретить использование пластиковой посуды в кафе и на массовых мероприятиях
11:51
В Харьковской области из-за обстрелов 1 человек погиб и 1 человек был травмирован
11:48
ЕС подсчитал, сколько средств направил на гумпомощь в мире за год
11:26
Первый поезд с международными посылками прибыл в Украину
11:20
По всей Украине объявили тревогу: МиГ-31К летает над Черным морем
Все новости...
Реклама: