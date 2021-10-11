В Киеве разоблачили банду, которая "накачивала" людей в барах и грабила. Одна из жертв умерла

В Киеве задержали группу лиц, которые обпаивали граждан сильнодействующим препаратом и отбирали их вещи. Один человек умер от этих действий.

Источник: Киевская городская прокуратура, отдел коммуникации полиции Киева

Детали: Известно, что фигуранты знакомились с посетителями развлекательных заведений и на улицах, предлагали им выпить алкоголь, в который незаметно подсыпали лекарственный препарат. От этого люди теряли сознание, а злоумышленники забирали ценные вещи и убегали.

От действий правонарушителей даже умер один из пострадавших.

Спецназовцы задержали 5 членов банды - четверо мужчин 1981, 1986, 1987, 1997 годов рождения и женщина 1980 года.

Полиция также провела 4 обыска дома у преступников изъяли флаконы и блистеры с различными сильнодействующими лекарственными препаратами, а также "предмет, похожий на боевую гранату".

Открыты дела по статьям "Умышленное убийство" и "Разбой". Им грозит до 15 лет тюрьмы.