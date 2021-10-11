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Окупанти знову масово затримують кримських татар

Понеділок, 11 жовтня 2021, 23:50
Окупанти знову масово затримують кримських татар
фото: Кримська солідарність

Протягом дня так звані поліцейські окупованого Росією Криму затримали 20 кримських татар, кількох літніх людей до вечора відпустили.

Джерело: "Кримська солідарність"

Деталі: Вранці 11 жовтня так звана поліція розігнала десятки слухачів, які зібралися біля будівлі Кримського гарнізонного військового суду в Сімферополі на апеляційне засідання у справі червоногвардійської групи "Хізб ут-Тахрір".

15 осіб були доставлені в РВВС в Сімферополі, серед яких був батько політв'язня Рустема Емірусеінова.

Увечері стало відомо про ще 5 затриманих, які приїхали до РВВС з'ясувати долю затриманих вранці.

Пізно ввечері п'ятьох літніх кримських татар відпустили з поліції під зобов'язання про явку на суд.

А всім, хто залишилися, складають адміністративні протоколи за "організацію масового перебування громадян в громадських місцях, які призвели до порушення громадського порядку"

Відзначається, що люди прийшли в суд з дотриманням карантинних обмежень, вони стояли в масках і вздовж дороги близько 100 метрів.

"Українська правда" у Threads

Теми: КримокупаціяРосіякримські татари
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