Оккупанты снова массово задерживают крымских татар
В течение дня так называемые полицейские оккупированного Россией Крыма задержали два десятка крымских татар, нескольких пожилых людей к вечеру отпустили.
Источник: "Крымская солидарность"
Детали: Утром 11 октября так называемая полиция разогнала десятки слушателей, собравшихся у здания Крымского гарнизонного военного суда в Симферополе на апелляционное заседание по делу красногвардейской группы "Хизб ут-Тахрир".
15 человек были доставлены в РОВД в Симферополе, среди которых был отец политзаключённого Рустема Эмирусеинова.
Вечером стало известно об еще 5 задержанных, которые приехали к РОВД выяснить судьбу задержанных утром.
Поздно вечером пятерых пожилых крымских татар отпустили из полиции под обязательство о явке на суд.
А всем, кто остался, составляют административные протоколы за "организацию массового пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка"
Отмечается, что люди пришли в суд с соблюдением карантинных ограничений, они стояли в масках и вдоль дороги около 100 метров.