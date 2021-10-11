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Оккупанты снова массово задерживают крымских татар

Понедельник, 11 октября 2021, 23:50
фото: Крымская солидарность

В течение дня так называемые полицейские оккупированного Россией Крыма задержали два десятка крымских татар, нескольких пожилых людей к вечеру отпустили.

Источник: "Крымская солидарность"

Детали: Утром 11 октября так называемая полиция разогнала десятки слушателей, собравшихся у здания Крымского гарнизонного военного суда в Симферополе на апелляционное заседание по делу красногвардейской группы "Хизб ут-Тахрир".

15 человек были доставлены в РОВД в Симферополе, среди которых был отец политзаключённого Рустема Эмирусеинова.

Вечером стало известно об еще 5 задержанных, которые приехали к РОВД выяснить судьбу задержанных утром.

Поздно вечером пятерых пожилых крымских татар отпустили из полиции под обязательство о явке на суд.

А всем, кто остался, составляют административные протоколы за "организацию массового пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка"

Отмечается, что люди пришли в суд с соблюдением карантинных ограничений, они стояли в масках и вдоль дороги около 100 метров.

Темы: КрымоккупацияРосcиякрымские татары
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