Чоловік підпалив двері квартири колишньої дружини й ледве не згорів сам

У місті Вишневому під Києвом у багатоповерхівці сталася пожежа через те, що чоловік підпалив двері колишньої дружини, в результаті чого отримав численні опіки.

Джерело: Поліція Київської області у facebook

Дослівно: "Ввечері 11 жовтня на спецлінію "102" надійшло повідомлення про те, що у Вишневому, по вулиці Машинобудівників, після конфлікту із колишньою дружиною чоловік підпалив вхідні двері її квартири".

Деталі: Жителів багатоповерхівки евакуювали, пожежу локалізували.

Від вогню постраждав 54-річний чоловік, ймовірний винуватець займання. Потерпілого доставили в лікарню з численними опіками.

"Правоохоронці встановлюють всі обставини події, а також перевіряють версію щодо самопідпалу", – зазначають у повідомленні.