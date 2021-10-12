Мужчина поджег дверь квартиры бывшей жены и чуть не сгорел сам

В городе Вишневом под Киевом в многоэтажке произошел пожар из-за того, что мужчина поджег дверь бывшей жены, в результате чего получил многочисленные ожоги.

Источник: Полиция Киевской области в facebook

Дословно: "Вечером 11 октября на спецлинию "102" поступило сообщение о том, что в Вишневом, по улице Машиностроителей, после конфликта с бывшей женой мужчина поджег входную дверь ее квартиры".

Детали: Жителей многоэтажки эвакуировали, пожар локализован.

От огня пострадал 54-летний мужчина, вероятный виновник возгорания. Пострадавшего доставили в больницу с многочисленными ожогами.

"Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также проверяют версию о самоподжоге", – отмечается в сообщении.