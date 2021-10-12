У Каліфорнії легкомоторний літак впав на житлові будинки, є жертви
Двомоторний невеликий літак впав на вантажівку і два житлових будинки у передмісті в Сан-Дієго у штаті Каліфорнія. У результаті цього загинули щонайменше дві людини, ще двоє отримали травми.
Джерело: Daily Mail, CBS 8 TV
Деталі: Зазначається, що загинув водій вантажівки та ще одна людина.
Крім того, двоє людей отримали травми. За словами місцевих жителів, потерпілі отримали опіки.
#BREAKING small plane crash in #Santee has turned part of this neighborhood unrecognizable. @NBCNews @nbcsandiego pic.twitter.com/4ofj4L5xRi— Dana Griffin (@DanaGriffinNBC) October 11, 2021
Федеральне авіаційне управління заявило, що не знає, скільки людей перебувало на борту літака.
У пожежній службі повідомили, що два житлові будинки охопило полум’я. Рятувальні служби з’ясовують, чи перебували господарі будинків дома на час падіння літака.