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В Калифорнии легкомоторный самолет упал на жилые дома, есть жертвы

Вторник, 12 октября 2021, 01:46
В Калифорнии легкомоторный самолет упал на жилые дома, есть жертвы
скриншот видео CBS 8 San Diego

Двухмоторный небольшой самолет упал на грузовик и два жилых дома в пригороде в Сан-Диего в штате Калифорния. В результате этого погибли по меньшей мере два человека, еще двое получили травмы.

Источник: Daily Mail, CBS 8 TV

Детали: Отмечается, что погиб водитель грузовика и еще один человек.

Кроме того, два человека получили травмы. По словам местных жителей, пострадавшие получили ожоги.

Федеральное авиационное управление заявило, что не знает, сколько людей находилось на борту самолета. Спасательные службы выясняют, находились ли хозяева домов дома на время падения самолета. 

В пожарной службе сообщили, что два жилых дома охватило пламя.

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Темы: СШАчрезвычайное происшествие
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