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В Калифорнии легкомоторный самолет упал на жилые дома, есть жертвы

Вторник, 12 октября 2021, 01:46
скриншот видео CBS 8 San Diego

Двухмоторный небольшой самолет упал на грузовик и два жилых дома в пригороде в Сан-Диего в штате Калифорния. В результате этого погибли по меньшей мере два человека, еще двое получили травмы.

Источник: Daily Mail, CBS 8 TV

Детали: Отмечается, что погиб водитель грузовика и еще один человек.

Кроме того, два человека получили травмы. По словам местных жителей, пострадавшие получили ожоги.

Федеральное авиационное управление заявило, что не знает, сколько людей находилось на борту самолета.

В пожарной службе сообщили, что два жилых дома охватило пламя.

Темы: СШАчрезвычайное происшествие
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