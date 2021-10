В Калифорнии легкомоторный самолет упал на жилые дома, есть жертвы

Двухмоторный небольшой самолет упал на грузовик и два жилых дома в пригороде в Сан-Диего в штате Калифорния. В результате этого погибли по меньшей мере два человека, еще двое получили травмы.

Источник: Daily Mail, CBS 8 TV

Детали: Отмечается, что погиб водитель грузовика и еще один человек.

Кроме того, два человека получили травмы. По словам местных жителей, пострадавшие получили ожоги.

#BREAKING small plane crash in #Santee has turned part of this neighborhood unrecognizable. @NBCNews @nbcsandiego pic.twitter.com/4ofj4L5xRi