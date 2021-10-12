В Калифорнии легкомоторный самолет упал на жилые дома, есть жертвы
Вторник, 12 октября 2021, 01:46
Двухмоторный небольшой самолет упал на грузовик и два жилых дома в пригороде в Сан-Диего в штате Калифорния. В результате этого погибли по меньшей мере два человека, еще двое получили травмы.
Источник: Daily Mail, CBS 8 TV
Детали: Отмечается, что погиб водитель грузовика и еще один человек.
Кроме того, два человека получили травмы. По словам местных жителей, пострадавшие получили ожоги.
#BREAKING small plane crash in #Santee has turned part of this neighborhood unrecognizable. @NBCNews @nbcsandiego pic.twitter.com/4ofj4L5xRi— Dana Griffin (@DanaGriffinNBC) October 11, 2021
Федеральное авиационное управление заявило, что не знает, сколько людей находилось на борту самолета.
В пожарной службе сообщили, что два жилых дома охватило пламя.