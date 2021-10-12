В Калифорнии легкомоторный самолет упал на жилые дома, есть жертвы

Двухмоторный небольшой самолет упал на грузовик и два жилых дома в пригороде в Сан-Диего в штате Калифорния. В результате этого погибли по меньшей мере два человека, еще двое получили травмы.

Источник: Daily Mail, CBS 8 TV

Детали: Отмечается, что погиб водитель грузовика и еще один человек.

Кроме того, два человека получили травмы. По словам местных жителей, пострадавшие получили ожоги.

Федеральное авиационное управление заявило, что не знает, сколько людей находилось на борту самолета. Спасательные службы выясняют, находились ли хозяева домов дома на время падения самолета.

В пожарной службе сообщили, что два жилых дома охватило пламя.