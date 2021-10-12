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Боротьба з кліматичними змінами може врятувати мільйони життів – ВООЗ

Вівторок, 12 жовтня 2021, 04:45
Фото з відкритих джерел

Всесвітня організація охорони здоров'я в понеділок закликала уряди активізувати кліматичні дії на глобальній конференції з питань клімату COP26, заявивши, що це може врятувати мільйони життів на рік.

Джерело: відкритий лист ВООЗ, звіт ВООЗ

Деталі: Спільнота охорони здоров'я у всьому світі (300 організацій, що представляють щонайменше 45 мільйонів лікарів та медичних працівників) підписала відкритий лист національним лідерам та делегаціям країн конференції COP26, закликаючи до реальних дій щодо подолання кліматичної кризи.

У відкритому листі ВООЗ про зміни клімату та здоров'я закликають до трансформаційних дій у кожному секторі, включаючи енергетику, транспорт і фінанси.

У ньому йдеться про те, що користь від кліматичних заходів для здоров'я людства значно перевищує витрати.

"Спалювання викопного палива вбиває нас. Зміна клімату є найбільшою загрозою для здоров'я людини", - заявили у ВООЗ.

ВООЗ раніше повідомляла, що близько 13,7 мільйонів смертей на рік, або близько 24,3% від загальної кількості у всьому світі, були спричинені екологічними ризиками, такими як забруднення повітря та вплив хімічних речовин.

Невідомо, скільки з них безпосередньо пов'язані зі зміною клімату, хоча Марія Нейра з ВООЗ заявила, що близько 80% смертей від забруднення повітря можна запобігти шляхом дотримання основних вимог і принципів.

Спеціальний звіт ВООЗ COP26 з питань зміни клімату та здоров’я містить 10 рекомендацій для урядів щодо того, як максимально використати вигоду для здоров’я від боротьби зі зміною клімату у різних секторах та уникнути найгірших наслідків кліматичної кризи для здоров’я.

Українська правда
Теми: охорона здоров'япогода


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