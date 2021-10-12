Борьба с климатическими изменениями может спасти миллионы жизней – ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения в понедельник призвала правительства активизировать климатические воздействия на глобальной конференции по климату COP26, заявив, что это может спасти миллионы жизней в год.

Источник: открытое письмо ВОЗ, отчет ВОЗ

Детали: Сообщество здравоохранения во всем мире (300 организаций, представляющих не менее 45 млн врачей и медицинских работников) подписало открытое письмо национальным лидерам и делегациям стран конференции COP26, призывая к реальным действиям по преодолению климатического кризиса.

В открытом письме ВОЗ об изменениях климата и здоровье призывают к трансформационным действиям в каждом секторе, включая энергетику, транспорт и финансы.

В нем говорится о том, что польза от климатических мероприятий для здоровья человечества значительно превышает затраты.

"Сжигание ископаемого топлива убивает нас. Изменение климата является самой большой угрозой для здоровья человека", - заявили в ВОЗ.

ВОЗ ранее сообщала, что около 13,7 млн смертей в год, или около 24,3% от общего количества во всем мире, были вызваны экологическими рисками, такими как загрязнение воздуха и воздействием химических веществ.

Неизвестно, сколько из них непосредственно связаны с изменением климата, хотя Мария Нейра ВОЗ заявила, что около 80% смертей от загрязнения воздуха можно предотвратить путем соблюдения основных требований и принципов.

Специальный отчет ВОЗ COP26 по вопросам изменения климата и здоровья содержит 10 рекомендаций для правительств относительно того, как максимально использовать пользу для здоровья от борьбы с изменениями климата в различных секторах и избежать худших последствий климатического кризиса для здоровья.