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COVID у світі: за поширенням у світі лідирують США і Британія

Вівторок, 12 жовтня 2021, 06:34
Фото: getty

За добу 10 жовтня у світі діагностували понад 313 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у США, Британії, Туреччині.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, у США зафіксували понад 50 тисяч, у Британії – понад 40 тисяч і в Туреччині – понад 30 тисяч нових інфікувань.

 
дані Worldometers

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Росія та Іран.

Україна серед країн світу займає 9 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 4 позицію.

У світі за добовою смертністю від коронавірусу лідирують Росія і США. Україна займає 6 місце.

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Британія, Росія, Румунія, а добовою смертністю від коронавірусу – Росія, Румунія, Україна.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 216 247 068 осіб. Наразі нараховується майже 18 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 4 872 442 смерті від COVID-19.

Українська правда
Теми: коронавірус


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