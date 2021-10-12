COVID в мире: по распространению в мире лидируют США и Британия
За сутки 10 октября в мире диагностировали более 313 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в США, Британии, Турции.
Источник: данные сайта Worldometers
Детали: В частности, в США зафиксировали более 50 000, в Британии – более 40 000 и в Турции – более 30 000 новых заражений.
Далее по количеству больных в рейтинге находятся Россия и Иран.
Украина среди стран мира занимает 9 место по количеству новых заражений, среди стран Европы – 4 позицию.
В мире по суточной смертности от коронавируса лидируют Россия и США. Украина занимает 6 место.
В Европе по суточному приросту болезни лидируют Британия, Россия, Румыния, а суточной смертности от коронавируса – Россия, Румыния, Украина.
За все время пандемии вылечились от недуга 216 247 068 человек. Сейчас насчитывается около 18 млн активных случаев заболевания.
С начала пандемии подтверждено 4 872 442 смерти от COVID-19.