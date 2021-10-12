Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У самому центрі Києва горів будинок

Вівторок, 12 жовтня 2021, 08:08
У самому центрі Києва горів будинок
Фото УП

У центрі Києва, на вулиці Костьольній, горів будинок: пожежа спалахнула на даху.

Джерело: "Українська правда", ДСНС у Києві, Telegram-канал "Київ оперативний"

Деталі: 12 жовтня о 07:36 столичним рятувальникам повідомили про пожежу у 5-поверховому житловому будинку на вул. Костельній, 2-В, що у Шевченківському районі Києва. 

Прибувши до місця виклику, вогнеборці встановили, що горить дах, площа пожежі складала 150 кв.м. Вони приступили до гасіння пожежі.

 

О 08:14 пожежу було локалізовано, а о 08:38 - ліквідовано.

 

Проводилася евакуація мешканців.

На місці працювали 10 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 39 чоловік особового складу ДСНС. Причина пожежі встановлюється.

УП, оновлено о 9:11

"Українська правда" в Threads

Теми: пожежаКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
пожежа
В окупованій Макіївці велика пожежа − горить нафтобаза
У Великому Новгороді в Росії загорілась ТЕЦ
Під Москвою – потужна пожежа на складах фабрики
Останні новини
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
Усі новини...
Реклама: