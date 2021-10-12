У самому центрі Києва горів будинок

У центрі Києва, на вулиці Костьольній, горів будинок: пожежа спалахнула на даху.

Джерело: "Українська правда", ДСНС у Києві, Telegram-канал "Київ оперативний"

Деталі: 12 жовтня о 07:36 столичним рятувальникам повідомили про пожежу у 5-поверховому житловому будинку на вул. Костельній, 2-В, що у Шевченківському районі Києва.

Прибувши до місця виклику, вогнеборці встановили, що горить дах, площа пожежі складала 150 кв.м. Вони приступили до гасіння пожежі.

О 08:14 пожежу було локалізовано, а о 08:38 - ліквідовано.

Проводилася евакуація мешканців.

На місці працювали 10 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 39 чоловік особового складу ДСНС. Причина пожежі встановлюється.