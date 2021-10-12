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В самом центре Киева горел дом

Вторник, 12 октября 2021, 08:08
Фото УП

В центре Киева, на улице Костельной, горел дом: пожар вспыхнул на крыше.

Источник: "Украинская правда", ГСЧС в Киеве, Telegram канал "Киев оперативный"

Детали 12 октября в 7:36 столичным спасателям сообщили о пожаре в 5-этажном жилом доме на ул. Костельной, 2-В, в Шевченковском районе Киева.

Прибыв к месту вызова, пожарные установили, что горит крыша, площадь пожара составляла 150 кв.м. Они приступили к тушению пожара.

 

В 8:14 пожар был локализован. В 8:38 - ликвидирован. 

 

Проводилась эвакуация жителей.

На месте работали 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 39 человек личного состава ДСНС. Причина пожара устанавливается.

УП, обновлено в 9:12
Темы: пожарКиев
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