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МОЗ: 97% госпіталізованих із Covid-19 у вересні – невакциновані

Вівторок, 12 жовтня 2021, 08:39
Фото Харківської ОДА

97% госпіталізованих із Covid-19 у вересні українців були не вакциновані, наголошує Міністерство охорони здоров'я.

Джерело: МОЗ

Деталі: Від початку вакцинальної кампанії в Україні проведено 13 807 133 ковід-щеплення, щеплено 7 609 049 людей.

Із них одну дозу вакцини отримали 7 609 047 людей, а повністю імунізовані, отримавши обидві дози, – 6 198 086 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). 

11 жовтня 123 230 людей вакциновано проти Covid-19: першу дозу вакцини отримали 60 176 людей, другу дозу – 63 054 людини.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Теми: вакцинаціякоронавірусCovid-2019МОЗ


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