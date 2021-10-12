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МОЗ: 97% госпитализированных с Covid-19 в сентябре – невакцинированные

Вторник, 12 октября 2021, 08:39
Фото Харьковской ОГА

97% госпитализированных с Covid-19 в сентябре украинцев были не вакцинированные, отмечает Министерство здравоохранения.

Источник: МОЗ

Детали: С начала прививочной кампании в Украине проведено 13 807 133 ковид-прививки, привито 7 609 049 человек.

Из них одну дозу вакцины получили 7 609 047 человек, а полностью иммунизированы, получив обе дозы – 6 198 086 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). 

11 октября 123 230 человек вакцинировано против Covid-19: первую дозу вакцины получили 60 176 человек, вторую дозу – 63 054 человека.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Темы: вакцинациякоронавирусCovid-2019Минздрав
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