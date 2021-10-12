Довкола "Асканії-Нової" заборонили засоби проти гризунів: вони вбили понад 2 тисячі птахів

У 40-кілометровій зоні довкола біосферного заповідника "Асканія-Нова" заборонили використання засобів проти гризунів небіологічного походження у зв’язку з масовою загибеллю червонокнижних та інших птахів і тварин.

Джерело: сайт Херсонської облради за результатами zoom-наради за участю голови облради, керівництва обласної Держпродспоживслужби, ДСНС, поліції та близько сотні підприємств і установ

Дослівно облрада: "На території Херсонської області в межах 40-кілометрової зони біосферного заповідника "Асканія-Нова" заборонено застосування родентицидів не біологічного походження".

Деталі: Директор біосферного заповідника "Асканія-Нова" Віктор Гавриленко таку необхідність пояснив тим, що 12 тисяч журавлів та 7 тисяч огирів, які наразі ночують у ядрі заповідника, годуватися літають за його межі – у 40-кілометровій зоні. А на цій території працюють багато агропідприємств і фермерів.

Поліцейські на нараді запевнили, що контролюватимуть дотримання заборони і в разі порушень розпочинатимуть кримінальні провадження.

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