Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Довкола "Асканії-Нової" заборонили засоби проти гризунів: вони вбили понад 2 тисячі птахів

Вівторок, 12 жовтня 2021, 09:38
Сірий журавель в заповіднику "Асканія-Нова" Фото: Віктор Гавриленко

У 40-кілометровій зоні довкола біосферного заповідника "Асканія-Нова" заборонили використання засобів проти гризунів небіологічного походження у зв’язку з масовою загибеллю червонокнижних та інших птахів і тварин.

Джерело: сайт Херсонської облради за результатами zoom-наради за участю голови облради, керівництва обласної Держпродспоживслужби, ДСНС, поліції та близько сотні підприємств і установ

Дослівно облрада: "На території Херсонської області в межах 40-кілометрової зони біосферного заповідника "Асканія-Нова" заборонено застосування родентицидів не біологічного походження".

Деталі: Директор біосферного заповідника "Асканія-Нова" Віктор Гавриленко таку необхідність пояснив тим, що 12 тисяч журавлів та 7 тисяч огирів, які наразі ночують у ядрі заповідника, годуватися літають за його межі – у 40-кілометровій зоні. А на цій території працюють багато агропідприємств і фермерів.

Поліцейські на нараді запевнили, що контролюватимуть дотримання заборони і в разі порушень розпочинатимуть кримінальні провадження.

Передісторія:

  • Навесні на Херсонщині внаслідок використання препарату для боротьби з гризунами на основі діючої речовини бродіфакум загинуло 2236 птахів, з яких 850 належать до видів, занесених у Червону книгу України. Загальна сума збитків становить майже 10 мільйонів гривень.

Українська правда
Теми: Херсонська область


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоПоказали кадри реанімації Полякова

оновленоВ Норвегії лучник застрелив чотирьох людей

фотоУ Чорному морі зазнав лиха унікальний військовий корабель – його рятують 12 суден

Новини 13 жовтня: коронавірусні обмеження, "відкрите небо" в дії

ВАКС підтримав закриття справи "Роттердам+"

Помер ексдиректор ЧАЕС, при якому сталася катастрофа

Усі новини...
Херсонська область
Фермер за $40 тисяч хотів убити конкурента: його здав кілер
Поліція взялася за ще одного "двійника" кандидата від "Слуги народу"
Днями змінив ім’я: ЦВК зареєструвала "двійника" кандидата від "слуг"
Останні новини
05:30
Facebook посилить захист журналістів — вважатиме їх “вимушеними” громадськими діячами
04:30
У Чилі почали процедуру імпічменту президенту після публікації Pandora Papers
03:30
Солдат загинув через авіаудар Ізраїлю по сирійській Пальмірі
02:25
відеоПоказали кадри реанімації Полякова
01:29
“Останній шанс”: ВООЗ запускає нову групу з вивчення походження коронавірусу
00:30
оновленоВ Норвегії лучник застрелив чотирьох людей
23:41
В Україні оформили понад мільйон електронних лікарняних за 2 тижні після запуску
23:04
ЄС запропонував Британії нові поступки щодо торгівлі після Brexit
22:21
фотоУ Чорному морі зазнав лиха унікальний військовий корабель – його рятують 12 суден
22:07
Новини економіки: проблеми "Центренерго" з вугіллям, "Роттердам+"
Усі новини...