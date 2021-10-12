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Вокруг "Аскании-Новой" запретили средства против грызунов: они убили более 2 тысяч птиц

Вторник, 12 октября 2021, 09:38
Вокруг Аскании-Новой запретили средства против грызунов: они убили более 2 тысяч птиц
Серый журавль в заповеднике "Аскания-Нова" Фото: Виктор Гавриленко

В 40-километровой зоне вокруг биосферного заповедника "Аскания-Нова" запретили использование средств против грызунов небиологического происхождения в связи с массовой гибелью краснокнижных и других птиц и животных.

Источник: сайт Херсонского облсовета по результатам zoom-совещания с участием председателя облсовета, руководства областной Госпродпотребслужбы, ГСЧС, полиции и около сотни предприятий и учреждений

Дословно облсовет: "На территории Херсонской области в пределах 40-километровой зоны биосферного заповедника "Аскания-Нова" запрещено применение родентицидов не биологического происхождения".

Детали: Директор биосферного заповедника "Аскания-Нова" Виктор Гавриленко такую необходимость объяснил тем, что 12 тысяч журавлей и 7 тысяч огирей, которые сейчас ночуют в ядре заповедника, кормиться летают за его пределы – в 40-километровой зоне. А на этой территории работают много агропредприятий и фермеров.

Полицейские на совещании заверили, что будут контролировать соблюдение запрета и в случае нарушений открывать уголовные производства.

Предыстория:

  • Весной в Херсонской области в результате использования препарата для борьбы с грызунами на основе действующего вещества бродифакум погибло 2236 птиц, из которых 850 относятся к видам, занесенным в Красную книгу Украины. Общая сумма ущерба составляет почти 10 миллионов гривен.

Украинская правда

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Темы: Херсонская область
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