Злочини на Донбасі: Україна направить ще 2 повідомлення до Міжнародного кримінального суду

Генпрокурор Ірина Венедіктова підписала ще два інформаційних повідомлення до Офісу Прокурора Міжнародного кримінального суду щодо злочинів окупантів на Донбасі.

Джерело: сайт Офісу генпрокурора

Дослівно: "Перше повідомлення… стосується фактів публічного приниження українських військовополонених, затриманих представниками незаконних збройних формувань самопроголошеної "ДНР".

У поданні йдеться про 3 інциденти: це так званий "парад полонених" 24 серпня 2014 року, учасниками якого стали 53 затриманих військовослужбовці; захоплення у полон 101 військовослужбовця батальйону спецпризначення Нацгвардії "Донбас"; і так званий "парад полонених" 22 січня 2015 року, учасниками якого стали 20 затриманих військовослужбовців".

Деталі: Зазначається, що дії окупантів порушували Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими від 12 серпня 1949 року, і є воєнним злочином у вигляді посягання на людську гідність.

За цими фактами було відкрито 10 кримінальних проваджень, у яких було повідомлено про підозру 10 особам.

Друге інформаційне повідомлення стосується руйнування 43 мостів у Донецькій та Луганській областях з травня 2014 року по січень 2019 року.

26 із цих мостів є автомобільними, 10 – залізничними, 1 – пішохідний та 6 змішаного використання.

Зазначається, що більшість із них були об’єктами місцевої інфраструктури, які використовувалися цивільним населенням для повсякденних потреб.

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