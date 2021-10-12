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Преступления на Донбассе: Украина направит еще 2 сообщения в Международный уголовный суд

Вторник, 12 октября 2021, 11:18
Генпрокурор Ирина Венедиктова. Фото ОГП

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала еще два информационных сообщения в Офис Прокурора Международного уголовного суда в отношении преступлений оккупантов на Донбассе.

Источник: сайт Офиса генпрокурора

Дословно: "Первое сообщение... касается фактов публичного унижения украинских военнопленных, задержанных представителями незаконных вооруженных формирований самопровозглашенной "ДНР".

В представлении речь идет о 3 инцидентах: это так называемый "парад пленных" 24 августа 2014 года, участниками которого стали 53 задержанных военнослужащих; захват в плен 101 военнослужащего батальона спецназначения Нацгвардии "Донбасс"; и так называемый "парад пленных" 22 января 2015 года, участниками которого стали 20 задержанных военнослужащих".

Детали: Отмечается, что действия оккупантов нарушили Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года, и являются военным преступлением в виде посягательства на человеческое достоинство.

По этим фактам было открыто 10 уголовных производств, в которых было сообщено о подозрении 10 лицам.

Второе информационное сообщение касается разрушения 43 мостов в Донецкой и Луганской областях с мая 2014 года по январь 2019 года.

26 из этих мостов были автомобильными, 10 – железнодорожными, 1 – пешеходный и 6 смешанного использования.

Отмечается, что большинство из них были объектами местной инфраструктуры, которые использовались гражданским населением для повседневных нужд.

Предыстория:

  • Украина с 2015 года в Офис Прокурора МУС направила 24 информационных сообщения о совершении представителями России военных преступлений и преступлений против человечности в Крыму и на Востоке Украины (12 из них – в 2020-2021 годах: 6 относительно событий в Крыму, и 6 – на Донбассе).

Украинская правда
Темы: Офис генпрокурораДонбассвойна
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