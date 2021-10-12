Преступления на Донбассе: Украина направит еще 2 сообщения в Международный уголовный суд
Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала еще два информационных сообщения в Офис Прокурора Международного уголовного суда в отношении преступлений оккупантов на Донбассе.
Источник: сайт Офиса генпрокурора
Дословно: "Первое сообщение... касается фактов публичного унижения украинских военнопленных, задержанных представителями незаконных вооруженных формирований самопровозглашенной "ДНР".
В представлении речь идет о 3 инцидентах: это так называемый "парад пленных" 24 августа 2014 года, участниками которого стали 53 задержанных военнослужащих; захват в плен 101 военнослужащего батальона спецназначения Нацгвардии "Донбасс"; и так называемый "парад пленных" 22 января 2015 года, участниками которого стали 20 задержанных военнослужащих".
Детали: Отмечается, что действия оккупантов нарушили Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года, и являются военным преступлением в виде посягательства на человеческое достоинство.
По этим фактам было открыто 10 уголовных производств, в которых было сообщено о подозрении 10 лицам.
Второе информационное сообщение касается разрушения 43 мостов в Донецкой и Луганской областях с мая 2014 года по январь 2019 года.
26 из этих мостов были автомобильными, 10 – железнодорожными, 1 – пешеходный и 6 смешанного использования.
Отмечается, что большинство из них были объектами местной инфраструктуры, которые использовались гражданским населением для повседневных нужд.
Предыстория:
- Украина с 2015 года в Офис Прокурора МУС направила 24 информационных сообщения о совершении представителями России военных преступлений и преступлений против человечности в Крыму и на Востоке Украины (12 из них – в 2020-2021 годах: 6 относительно событий в Крыму, и 6 – на Донбассе).