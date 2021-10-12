Києву загрожує локдаун – КМДА
У Київській міській адміністрації попереджують, що столиця має вакцинувати від COVID-19 максимальну кількість киян, щоб запобігти локдауну.
Джерело: сайт КМДА, заступниця голови КМДА Ганна Старостенко в інтерв’ю "Вечірній Київ"
Пряма мова: "У столиці щодня збільшується кількість захворілих та госпіталізованих: станом на сьогодні заповненість ліжок у лікарнях, які визначені для прийому хворих на COVID-19, складає 44,6%. Щоб упередити можливий локдаун, маємо максимально швидко вакцинувати людей. Іншої альтернативи немає".
Деталі: Старостенко зазначила, що ресурсів для нарощення темпів вакцинації вистачає: "Збільшуємо кількість пунктів, робимо максимально зручну логістику, щоб кожен охочий міг щепитися".
За її словами, вакцин достатньо і є вибір – Coronavac, Pfizer, AstraZenecа.
Наразі у столиці працюють 57 мобільних бригад, створені для виїзду на підприємства, у колективи.
У ТРЦ щотижня розширюють кількість пунктів вакцинації і наразі їх вже 22.
Ще 117 пунктів щеплення працюють на базі лікувальних закладів міста, також діє центр масової вакцинації у МВЦ та 21 міні-вакцинальний центр.
Київ лідирує у вакцинальній кампанії в Україні, проте у КМДА бажають пришвидшити темпи вакцинації.