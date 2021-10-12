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Києву загрожує локдаун – КМДА

Вівторок, 12 жовтня 2021, 11:40
Києву загрожує локдаун – КМДА
ФОТО: УП

У Київській міській адміністрації попереджують, що столиця має вакцинувати від COVID-19 максимальну кількість киян, щоб запобігти локдауну.

Джерело: сайт КМДА, заступниця голови КМДА Ганна Старостенко в інтерв’ю "Вечірній Київ"

Пряма мова: "У столиці щодня збільшується кількість захворілих та госпіталізованих: станом на сьогодні заповненість ліжок у лікарнях, які визначені для прийому хворих на COVID-19, складає 44,6%. Щоб упередити можливий локдаун, маємо максимально швидко вакцинувати людей. Іншої альтернативи немає".

Деталі: Старостенко зазначила, що ресурсів для нарощення темпів вакцинації вистачає: "Збільшуємо кількість пунктів, робимо максимально зручну логістику, щоб кожен охочий міг щепитися".

За її словами, вакцин достатньо і є вибір – Coronavac, Pfizer, AstraZenecа.

Наразі у столиці працюють 57 мобільних бригад, створені для виїзду на підприємства, у колективи.

У ТРЦ щотижня розширюють кількість пунктів вакцинації і наразі їх вже 22.

Ще 117 пунктів щеплення працюють на базі лікувальних закладів міста, також діє центр масової вакцинації у МВЦ та 21 міні-вакцинальний центр.

Київ лідирує у вакцинальній кампанії в Україні, проте у КМДА бажають пришвидшити темпи вакцинації.

Українська правда

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Теми: КиїввакцинаціяCovid-2019карантинкоронавірус
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