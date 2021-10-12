Киеву грозит локдаун – КГГА

В Киевской городской администрации предупреждают, что столица должна вакцинировать от COVID-19 максимальное количество киевлян, чтобы предотвратить локдаун.

Источник: сайт КГГА, заместитель председателя КГГА Анна Старостенко в интервью "Вечерний Киев"

Прямая речь: "В столице ежедневно увеличивается количество заболевших и госпитализированных: по состоянию на сегодня заполненность коек в больницах, выделенных для приема больных COVID-19 составляет 44,6%. Чтобы предотвратить возможный локдаун, мы должны максимально быстро вакцинировать людей. Другой альтернативы нет".

Детали: Старостенко отметила, что ресурсов для наращивания темпов вакцинации хватает: "Увеличиваем количество пунктов, делаем максимально удобную логистику, чтобы каждый желающий мог привиться".

По ее словам, вакцин достаточно и есть выбор - Coronavac, Pfizer, AstraZenecа.

Сейчас в столице работают 57 мобильных бригад, созданных для выезда на предприятия, в коллективы.

В ТРЦ еженедельно расширяют количество пунктов вакцинации и сейчас их уже 22.

Еще 117 пунктов прививки работают на базе лечебных учреждений Киева, также действует центр массовой вакцинации в МВЦ и 21 мини-вакцинальный центр.

Киев лидирует в прививочной кампании в Украине.