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Із "Кузні на Рибальському" стягнули великий штраф за провал ремонту "Гетьмана Сагайдачного"

Вівторок, 12 жовтня 2021, 11:43
Фото фрегата, зроблене працівником ВМС США, uk.wikipedia.org

Із приватного акціонерного товариства "Завод "Кузня на Рибальському" стягнули 47,3 мільйона гривень штрафу за невиконання державного контракту на ремонт і модернізацію фрегата "Гетьман Сагайдачний".

Джерело: Офіс генерального прокурора 

Дослівно: "Прокурори Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону у Господарському суді м. Києва домоглися стягнення з приватного акціонерного товариства "Завод "Кузня на Рибальському" 47,3 млн грн штрафних санкцій.

Прокурори у суді довели, що у листопаді 2017 року між Міністерством оборони України та приватним акціонерним товариством укладено державний контракт з оборонного замовлення на виконання комплексу ремонтно-модернізаційних робіт на фрегаті "Гетьман Сагайдачний".

Враховуючи, що підприємство свої зобов’язання не виконало, а повернення різниці коштів, сплачених у якості попередньої оплати, та поставку комплектуючих здійснило з порушенням термінів виконання робіт, Спеціалізована прокуратура Південного регіону звернулась до суду з позовом про стягнення штрафних санкцій".

Деталі: За втручання прокурора забезпечено застосування господарських санкцій через неналежне виконання суб’єктом господарювання державного контракту з оборонного замовлення.

Теми: сударміябізнес


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