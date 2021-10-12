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Із "Кузні на Рибальському" стягнули великий штраф за провал ремонту "Гетьмана Сагайдачного"

Вівторок, 12 жовтня 2021, 11:43
Із Кузні на Рибальському стягнули великий штраф за провал ремонту Гетьмана Сагайдачного
Фото фрегата, зроблене працівником ВМС США, uk.wikipedia.org

Із приватного акціонерного товариства "Завод "Кузня на Рибальському" стягнули 47,3 мільйона гривень штрафу за невиконання державного контракту на ремонт і модернізацію фрегата "Гетьман Сагайдачний".

Джерело: Офіс генерального прокурора 

Дослівно: "Прокурори Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону у Господарському суді м. Києва домоглися стягнення з приватного акціонерного товариства "Завод "Кузня на Рибальському" 47,3 млн грн штрафних санкцій.

Прокурори у суді довели, що у листопаді 2017 року між Міністерством оборони України та приватним акціонерним товариством укладено державний контракт з оборонного замовлення на виконання комплексу ремонтно-модернізаційних робіт на фрегаті "Гетьман Сагайдачний".

Враховуючи, що підприємство свої зобов’язання не виконало, а повернення різниці коштів, сплачених у якості попередньої оплати, та поставку комплектуючих здійснило з порушенням термінів виконання робіт, Спеціалізована прокуратура Південного регіону звернулась до суду з позовом про стягнення штрафних санкцій".

Деталі: За втручання прокурора забезпечено застосування господарських санкцій через неналежне виконання суб’єктом господарювання державного контракту з оборонного замовлення.

Теми: сударміябізнес
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