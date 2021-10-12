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С "Кузницы на Рыбацком" взыскали крупный штраф за провал ремонта "Гетмана Сагайдачного"

Вторник, 12 октября 2021, 11:43
Фото фрегата, сделанное работником ВМС США, uk.wikipedia.org

С частного акционерного общества "Завод "Кузница на Рыбацком" взыскали 47,3 миллиона гривен штрафа за невыполнение государственного контракта на ремонт и модернизацию фрегата "Гетман Сагайдачный".

Источник: Офис генерального прокурора

Дословно: "Прокуроры Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона в Хозяйственном суде Киева добились взыскания с частного акционерного общества "Завод "Кузница на Рыбацком" 47,3 млн грн штрафных санкций.

Прокуроры в суде доказали, что в ноябре 2017 года между Министерством обороны Украины и частным акционерным обществом заключен государственный контракт по оборонному заказу на выполнение комплекса ремонтно-модернизационных работ на фрегате "Гетман Сагайдачный".

Учитывая, что предприятие свои обязательства не выполнило, а возврат разницы средств, уплаченных в качестве предварительной оплаты, и поставку комплектующих осуществило с нарушением сроков выполнения работ, Специализированная прокуратура Южного региона обратилась в суд с иском о взыскании штрафных санкций".

Детали: При вмешательстве прокурора обеспечено применение хозяйственных санкций за ненадлежащее исполнение субъектом хозяйствования государственного контракта по оборонному заказу.

Темы: судармиябизнес
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