Кабмін призначив нову очільницю Державної міграційної служби

Кабінет міністрів призначив Наталію Науменко головою Державної міграційної служби.

Джерело: розпорядження № 1226-р від 11 жовтня

Дослівно: "Призначити Науменко Наталію Миколаївну головою Державної міграційної служби України з дати початку фактичного виконання нею посадових обов’язків на зазначеній посаді".

Деталі: Науменко призначена на 5 років.

Для довідки: Наталя Науменко народилася 1975 року у Києві. Заміжня, має 3 синів і дочку.

Вона кілька років працює у ДМС – спершу була директором Департаменту у справах біженців та іноземців, з 2018 року – першим заступником голови ДМС, а з 20 вересня тимчасово виконувала обов’язки голови служби.

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