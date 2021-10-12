Кабмін призначив нову очільницю Державної міграційної служби
Вівторок, 12 жовтня 2021, 11:46
Кабінет міністрів призначив Наталію Науменко головою Державної міграційної служби.
Джерело: розпорядження № 1226-р від 11 жовтня
Дослівно: "Призначити Науменко Наталію Миколаївну головою Державної міграційної служби України з дати початку фактичного виконання нею посадових обов’язків на зазначеній посаді".
Деталі: Науменко призначена на 5 років.
Для довідки: Наталя Науменко народилася 1975 року у Києві. Заміжня, має 3 синів і дочку.
Вона кілька років працює у ДМС – спершу була директором Департаменту у справах біженців та іноземців, з 2018 року – першим заступником голови ДМС, а з 20 вересня тимчасово виконувала обов’язки голови служби.
Передісторія:
- 29 вересня Кабінет міністрів звільнив Максима Соколюка з посади голови Державної міграційної служби України.
Українська правда