Кабмин назначил новую руководительницу Государственной миграционной службы
Вторник, 12 октября 2021, 11:46
Кабинет министров назначил Наталью Науменко председателем Государственной миграционной службы.
Источник: распоряжение № 1226-р от 11 октября
Дословно: "Назначить Науменко Наталью Николаевну председателем Государственной миграционной службы Украины с даты начала фактического выполнения ею должностных обязанностей на указанной должности".
Детали: Науменко назначена на 5 лет.
Для справки: Наталья Науменко родилась в 1975 году в Киеве. Она замужем, имеет 3 сыновей и дочь.
Науменко несколько лет работает в ГМС – сначала была директором Департамента по делам беженцев и иностранцев, с 2018 года – первым заместителем председателя ГМС, а с 20 сентября временно исполняла обязанности главы службы.
Предыстория:
- 29 сентября Кабинет министров уволил Максима Соколюка с должности председателя Государственной миграционной службы Украины.
Украинская правда