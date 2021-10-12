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Кабмин назначил новую руководительницу Государственной миграционной службы

Вторник, 12 октября 2021, 11:46
Кабмин назначил новую руководительницу Государственной миграционной службы
Наталия Науменко. Фото ГМС

Кабинет министров назначил Наталью Науменко председателем Государственной миграционной службы.

Источник: распоряжение № 1226-р от 11 октября

Дословно: "Назначить Науменко Наталью Николаевну председателем Государственной миграционной службы Украины с даты начала фактического выполнения ею должностных обязанностей на указанной должности".

Детали: Науменко назначена на 5 лет.

Для справки: Наталья Науменко родилась в 1975 году в Киеве. Она замужем, имеет 3 сыновей и дочь.

Науменко несколько лет работает в ГМС – сначала была директором Департамента по делам беженцев и иностранцев, с 2018 года – первым заместителем председателя ГМС, а с 20 сентября временно исполняла обязанности главы службы.

Предыстория: 

  • 29 сентября Кабинет министров уволил Максима Соколюка с должности председателя Государственной миграционной службы Украины.

Украинская правда

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Темы: Кабинет министровМиграционная служба
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