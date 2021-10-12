Українки прилетіли з Єгипту з п’ятьма валізами псевдоефедрину: ховали у відрах з-під морозива

В аеропорту "Бориспіль" викрили групу українок, яка намагалася ввезти в Україну оптову партію псевдоефедрину – прекурсору для виготовлення психотропів.

Джерело: Служба безпеки України, Держприкордонслужба, Митна служба

Деталі: Шість українок поверталися до Києва авіарейсом з Шарм-ель-Шейха . Правоохоронці оглянули багаж та ручну поклажу жінок і виявили у валізах п'ятьох із них велику кількість пігулок із вмістом прекурсору.

Контрабандистки приховали їх серед особистих речей, у тому числі у відрах з-під морозива.

Проведений експрес-тест підтвердив, що у складі пігулок міститься псевдоефедрин. Усього жінки перевозили 395 250 таблеток, загальною вагою 79 кг.

За оцінкою правоохоронців, орієнтовна вартість вилучених пігулок на чорному ринку складає 12 мільйонів гривень.

Київською митницею стосовно жінок складено протоколи про порушення митних правил.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення п’ятьом зловмисницям про підозру та обрання судом міри запобіжного заходу.

Додатково: Заходи із викриття правопорушення проводили СБУ, представники Державної митної служби, група портового контролю в аеропорту "Бориспіль" із залученням Держприкордонслужби та за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

Псевдоефедрин віднесено до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 06 травня 2000 року № 770 "Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів".