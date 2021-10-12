Украинки прилетели из Египта с пятью чемоданами прекурсора: прятали в ведрах из-под мороженого

В аэропорту "Борисполь" разоблачили группу украинок, которая пыталась ввезти в Украину оптовую партию псевдоэфедрина - прекурсора для изготовления психотропов.

Источник: Служба безопасности Украины, Госпогранслужба, Таможенная служба

Детали: Шесть украинок возвращались в Киев авиарейсом из Шарм-эль-Шейха. Правоохранители осмотрели багаж и ручную кладь женщин и обнаружили в чемоданах пятерых из них большое количество таблеток с содержанием прекурсора.

Контрабандисткои скрыли их среди личных вещей, в том числе в ведрах из-под мороженого.

Проведенный экспресс-тест подтвердил, что в составе таблеток содержится псевдоэфедрин. Всего женщины перевозили 395 250 таблеток, общим весом 79 кг.

По оценке правоохранителей, ориентировочная стоимость изъятых таблеток на черном рынке составляет 12 миллионов гривен.

Киевской таможней в отношении женщин составлены протоколы о нарушении таможенных правил.

Сейчас решается вопрос о сообщении пяти злоумышленницам о подозрении и избрания судом меры пресечения.

Дополнительно: Мероприятия по разоблачению правонарушения проводили СБУ, представители Государственной таможенной службы, группа портового контроля в аэропорту "Борисполь" с привлечением Госпогранслужбы и при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры.

Псевдоэфедрин отнесен к прекурсорам, оборот которых ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 06 мая 2000 года № 770 "Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров".