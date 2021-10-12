Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленський закликав Євросоюз надати європейську перспективу Україні

Вівторок, 12 жовтня 2021, 12:22
фото: УП

Президент Володимир Зеленський закликав керівництво ЄС і держави-члени бути "сміливими і далекоглядними" і надати європейську перспективу Україні.

Про це президент Володимир Зеленський заявив на пресконференції за підсумками саміту Україна-ЄС у Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Дуже очікуємо від керівництва Європейського Союзу і держав-членів сміливості і далекоглядності щодо бачення України як невід’ємної складової європейського простору", - сказав Зеленський.

"Надання європейської перспективи України, яка поділяє спільні з ЄС цінності, відповідно до статті 49 Договору про ЄС – лонічний та очікуваний крок. Для досягнення цієї мети Україна наполегливо працюватиме з усіма партнерами і державами ЄС", - додав глава української держави.

Верховна Рада закликала визнати перспективу членства України напередодні саміту з ЄС.

Про можливий шлях зняття ключової перешкоди у процесі євроінтеграції України, Грузії та Молдови читайте в статті депутата Європарламенту, співголови парламентської асамблеї "Євронест", колишнього прем'єр-міністра Литви Андрюса Кубілюса та радника депутата Європарламенту з політичних питань Рамунаса Станьоніса Проміжна інтеграція: як вирішити питання членства України, Грузії та Молдови в ЄС.

Теми: ЗеленськийЄСУкраїна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото, відеоУ центрі Києва починається марш до Дня захисників та захисниць

Аваков закликає розробити військовий сценарій повернення Криму й ОРДЛО

доповнено5 областей перебувають на межі "червоної" зони – санлікар

У Полякова після смерті виявили катетери з невідомою речовиною – Єнін

Майже 19 тисяч нових хворих: COVID дійшов до показників квітня

Головні новини середи і ночі: аварія судна "Балта", COVID-обмеження

Усі новини...
Зеленський
Саміт Україна-ЄС почався в Києві
Путін теж поговорив із Меркель і Макроном, скаржився на Україну
Зеленський обговорив з Меркель і Макроном відновлення роботи Нормандської четвірки
Останні новини
14:19
В МЗС РФ пообіцяли відповідь на розширення санкцій ЄС за підрив суверенітету України
14:10
фото, відеоУ центрі Києва починається марш до Дня захисників та захисниць
14:03
Китай лібералізує ціни на електроенергію на тлі кризи
13:56
Найближчим часом можуть зняти всі обмеження щодо посад у ЗСУ для жінок
13:50
У Молдові повідомили про найбільший з березня приріст заражень коронавірусом
13:35
Лавров пояснив, чому РФ поки не хоче зустрічі у "нормандському форматі"
13:17
Аваков закликає розробити військовий сценарій повернення Криму й ОРДЛО
12:55
В Україні оформили перший мільйон електронних лікарняних
12:51
Через тиждень ВР може розглянути "євроінтеграційні" законопроєкти – Стефанчук
12:34
У п'ятницю збереться Рада національної безпеки та оборони
Усі новини...