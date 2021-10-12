Зеленський закликав Євросоюз надати європейську перспективу Україні

Президент Володимир Зеленський закликав керівництво ЄС і держави-члени бути "сміливими і далекоглядними" і надати європейську перспективу Україні.

Про це президент Володимир Зеленський заявив на пресконференції за підсумками саміту Україна-ЄС у Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Дуже очікуємо від керівництва Європейського Союзу і держав-членів сміливості і далекоглядності щодо бачення України як невід’ємної складової європейського простору", - сказав Зеленський.

"Надання європейської перспективи України, яка поділяє спільні з ЄС цінності, відповідно до статті 49 Договору про ЄС – лонічний та очікуваний крок. Для досягнення цієї мети Україна наполегливо працюватиме з усіма партнерами і державами ЄС", - додав глава української держави.

Верховна Рада закликала визнати перспективу членства України напередодні саміту з ЄС.

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