Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленский призвал Евросоюз предоставить европейскую перспективу Украине

Вторник, 12 октября 2021, 12:22
фото: УП

Президент Владимир Зеленский призвал руководство ЕС и государства-члены быть "смелыми и дальновидными" и предоставить европейскую перспективу Украине.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Очень ожидаем от руководства Европейского Союза и государств-членов смелости и дальновидности в видении Украины как неотъемлемой составляющей европейского пространства", - сказал Зеленский.

"Предоставление европейской перспективы Украине, которая разделяет общие с ЕС ценности, в соответствии со статьей 49 Договора о ЕС - логический и ожидаемый шаг. Для достижения этой цели Украина будет настойчиво работать со всеми партнерами и государствами ЕС", - добавил глава украинского государства.

Верховная Рада призвала признать перспективу членства Украины накануне саммита с ЕС.

Темы: ЗеленскийЕСУкраина
powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоПоказали кадры реанимации Полякова

обновленоВ Норвегии лучник застрелил четырех человек

фотоВ Черном море терпит бедствие уникальный военный корабль – его спасают 12 судов

Новости 13 октября: коронавирусные ограничения, "открытое небо" в действии

ВАКС поддержал закрытие дела "Роттердам+"

Умер экс-директор ЧАЭС, при котором произошла катастрофа

Все новости...
Зеленский
Саммит Украина-ЕС начался в Киеве
Путин тоже поговорил с Меркель и Макроном, жаловался на Украину
Зеленский обсудил с Меркель и Макроном восстановление работы Нормандской четверки
Последние новости
07:05
Путин не исключил, что нобелевского лауреата Муратова могут признать "иноагентом"
06:30
Украина — вторая в Европе по суточной смертности от COVID-19
05:30
Facebook усилит защиту журналистов — будет считать их "вынужденными" общественными деятелями
04:30
В Чили начали процедуру импичмента президенту после публикации Pandora Papers
03:30
Солдат погиб из-за авиаудара Израиля по сирийской Пальмире
02:25
видеоПоказали кадры реанимации Полякова
01:29
"Последний шанс": ВОЗ запускает новую группу по изучению происхождения коронавируса
00:30
обновленоВ Норвегии лучник застрелил четырех человек
23:41
В Украине оформили более миллиона электронных больничных за 2 недели после запуска
23:04
ЕС предложил Британии новые уступки по торговле после Brexit
Все новости...