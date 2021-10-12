Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Киянин торгував фальшивими доларами преміум-якості – СБУ

Вівторок, 12 жовтня 2021, 12:30
фото СБУ

Співробітники Служби безпеки України викрили угруповання, яке займалося збутом підробленої іноземної валюти.

Джерело: СБУ, прокуратура Житомирщини

Деталі: Повідомляється, що ділки продавали високоякісні 100-доларові підробки за 50 відсотків їх номінальної вартості. За попередніми даними, вони "вкинули" в український валютний ринок сотні тисяч фальшивих доларів.

Організував незаконну схему житель Києва, який раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців у зв’язку з причетністю до аналогічних злочинів, зазначають в СБУ.

Фігурант справи налагодив збут фальшивих американських доларів до різних регіонів України, зокрема до Житомирщини.

При цьому підроблені гроші були преміум-якості та не ідентифікувалися детекторами валют як фальшиві.

За попередніми даними, схема збуту працювала щонайменше з початку 2021 року. Підроблені банкноти збували через особисті зв’язки декілька разів на тиждень як великими, так і дрібногуртовими партіями, у середньому по декілька тисяч доларів.

Оперативники СБУ задокументували декілька фактів збуту киянином фальшивок жителю Житомира.

У ході спецоперації правоохоронці затримали організатора схеми та покупця-житомирянина у Києві під час реалізації чергової партії – 2-х тисяч "доларів". США.

11 жовтня було проведено 11 одночасних санкціонованих обшуків за місцем проживання зловмисників та у приміщеннях, які вони використовували у злочинній діяльності.

Правоохоронці вилучили: гроші, отримані злочинним шляхом; вогнепальну зброю та набої;  чорнові записи із "клієнтською базою" організатора схеми.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру та застосування  запобіжних заходів, зазначають у прокуратурі.

Теми: СБУКиїв


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоУ Чорному морі зазнав лиха унікальний військовий корабель – його рятують 12 суден

Новини 13 жовтня: коронавірусні обмеження, "відкрите небо" в дії

ВАКС підтримав закриття справи "Роттердам+"

Помер ексдиректор ЧАЕС, при якому сталася катастрофа

Львів посилює карантин: діти на канікули, у кіно та музеї лише після щеплення

"Сховатись не вийде": Україна звернулась до Кабо-Верде через призначення Поклонської послом

Усі новини...
СБУ
Українки прилетіли з Єгипту з п’ятьма валізами псевдоефедрину: ховали у відрах з-під морозива
Расюк про замах на чиновника СБУ Наумова: "Мене катували, після того я підписав все, що треба"
СБУшник-утікач Нескоромний каже, що підтримує зв'язок із чиновниками ОП
Останні новини
01:29
“Останній шанс”: ВООЗ запускає нову групу з вивчення походження коронавірусу
00:30
В Норвегії лучник застрелив чотирьох людей
23:41
В Україні оформили понад мільйон електронних лікарняних за 2 тижні після запуску
23:04
ЄС запропонував Британії нові поступки щодо торгівлі після Brexit
22:21
фотоУ Чорному морі зазнав лиха унікальний військовий корабель – його рятують 12 суден
22:07
Новини економіки: проблеми "Центренерго" з вугіллям, "Роттердам+"
21:48
В Україні з’явилася омбудсмен з питань захисників
21:32
Скандал в "Укрексімбанку": НБУ очікує оголошення конкурсу на нового голову
21:29
У Молдові оголосили режим підвищеної готовності у газовій сфері
21:13
Новини 13 жовтня: коронавірусні обмеження, "відкрите небо" в дії
Усі новини...