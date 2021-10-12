Киянин торгував фальшивими доларами преміум-якості – СБУ

Співробітники Служби безпеки України викрили угруповання, яке займалося збутом підробленої іноземної валюти.

Джерело: СБУ, прокуратура Житомирщини

Деталі: Повідомляється, що ділки продавали високоякісні 100-доларові підробки за 50 відсотків їх номінальної вартості. За попередніми даними, вони "вкинули" в український валютний ринок сотні тисяч фальшивих доларів.

Організував незаконну схему житель Києва, який раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців у зв’язку з причетністю до аналогічних злочинів, зазначають в СБУ.

Фігурант справи налагодив збут фальшивих американських доларів до різних регіонів України, зокрема до Житомирщини.

При цьому підроблені гроші були преміум-якості та не ідентифікувалися детекторами валют як фальшиві.

За попередніми даними, схема збуту працювала щонайменше з початку 2021 року. Підроблені банкноти збували через особисті зв’язки декілька разів на тиждень як великими, так і дрібногуртовими партіями, у середньому по декілька тисяч доларів.

Оперативники СБУ задокументували декілька фактів збуту киянином фальшивок жителю Житомира.

У ході спецоперації правоохоронці затримали організатора схеми та покупця-житомирянина у Києві під час реалізації чергової партії – 2-х тисяч "доларів". США.

11 жовтня було проведено 11 одночасних санкціонованих обшуків за місцем проживання зловмисників та у приміщеннях, які вони використовували у злочинній діяльності.

Правоохоронці вилучили: гроші, отримані злочинним шляхом; вогнепальну зброю та набої; чорнові записи із "клієнтською базою" організатора схеми.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру та застосування запобіжних заходів, зазначають у прокуратурі.