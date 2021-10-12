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Киевлянин торговал фальшивыми долларами премиум-качества – СБУ

Вторник, 12 октября 2021, 12:30
фото СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили группировку, которая занималась сбытом поддельной иностранной валюты.

Источник: СБУ, прокуратура Житомирской области

Детали: Сообщается, что дельцы продавали высококачественные 100-долларовые подделки за 50 процентов их номинальной стоимости. По предварительным данным, они "вбросили" в украинский валютный рынок сотни тысяч фальшивых долларов.

Организовал незаконную схему житель Киева, ранее уже попадавший в поле зрения правоохранительных органов в связи с причастностью к аналогичным преступлениям, отмечают в СБУ.

Фигурант дела наладил сбыт фальшивых американских долларов в разные регионы Украины, в частности в Житомирскую область.

При этом поддельные деньги были премиум-качества но не идентифицировались детекторами валют как фальшивые, отмечают правоохранители.

По предварительным данным, схема сбыта работала минимум с начала 2021 года. Поддельные банкноты сбывали через личные связи несколько раз в неделю как крупными, так и мелкооптовыми партиями, в среднем по несколько тысяч долларов.

Оперативники СБУ задокументировали несколько фактов сбыта киевлянином фальшивок жителю Житомира.

В ходе спецоперации правоохранители задержали организатора схемы и покупателя-житомирянина в Киеве во время реализации очередной партии - 2-х тысяч "долларов". США.

11 октября было проведено 11 одновременных санкционированных обысков по месту жительства злоумышленников и в помещениях, которые они использовали в преступной деятельности.

Правоохранители изъяли: деньги, полученные преступным путем; огнестрельное оружие и боеприпасы; черновые записи с "клиентской базой" организатора схемы.

Решается вопрос о уведомление о подозрении и применения мер пресечения, отмечают в прокуратуре.

Украинская правда
Темы: СБУКиев
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