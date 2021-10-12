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Україна та ЄС будуть спільно готуватися до "газової війни" з РФ: вивчать різні сценарії

Вівторок, 12 жовтня 2021, 12:48
фото з саміту "Україна-ЄС", джерело: Офіс президента

Євросоюз та Україна домовилися пропрацювати "усі сценарії" розвитку подій навколо постачання газу до України.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", заявила журналістам президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на спільній пресконференції учасників саміту Україна-ЄС.

Вона наголосила, що події на газовому ринку були предметом дискусії під час саміту.

"Я розумію вашу занепокоєність щодо постачань газу, і це питання не тільки цієї зими, а й подальшого майбутнього. І завдання для Комісії - разом з Україною пропрацювати всі сценарії", - заявила фон дер Ляєн, додавши, що це означає пропрацювати можливість більшого обсягу реверсу газу через ГТС Словаччини.

Також ЄС планує активніше використовувати українську газотранспортну інфраструктуру. "Ми також маємо вивчити питання використання підземних газових сховищ України", - заявила вона.

Урсула фон дер Ляєн також порадила Києву зосередити зусилля на підвищенні енергоефективності.

"Змінити правила гри має енергоефективність. Україна взагалі не має імпортувати газ, вона має бути самодостатньою", - заявила президента ЄК.

Як повідомлялося, Зеленський закликав Євросоюз надати європейську перспективу Україні.

Теми: газУкраїнаЄСРосія


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