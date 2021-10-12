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Украина и ЕС будут совместно готовиться к "газовой войне" с РФ: изучат различные сценарии

Вторник, 12 октября 2021, 12:48
Украина и ЕС будут совместно готовиться к газовой войне с РФ: изучат различные сценарии
фото с саммита "Украина-ЕС", источник: Офис президента

Евросоюз и Украина договорились проработать "все сценарии" развития событий вокруг поставок газа в Украину.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", заявила журналистам президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции участников саммита Украина-ЕС.

Она подчеркнула, что события на газовом рынке были предметом дискуссии во время саммита.

"Я понимаю вашу озабоченность по поводу поставок газа, и этот вопрос не только этой зимы, но и дальнейшего будущего. И задача для Комиссии - вместе с Украиной проработать все сценарии", - заявила фон дер Ляйен, добавив, что это означает проработать возможность большего объема реверса газа через ГТС Словакии.

Также ЕС планирует активно использовать украинскую газотранспортную инфраструктуру. "Мы также должны изучить вопрос использования подземных газовых хранилищ Украины", - заявила она.

Урсула фон дер Ляйен также посоветовала Киеву сосредоточить усилия на повышении энергоэффективности.

"Изменить правила игры должна энергоэффективность. Украина вообще не должна импортировать газ, она должна быть самодостаточной", - заявила президента ЕК.

Как сообщалось, Зеленский призвал Евросоюз предоставить европейскую перспективу Украине.

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Темы: газУкраинаЕСРосcия
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