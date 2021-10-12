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250 євро за фальшивий Covid-сертифікат: у Києві затримали махінатора

Вівторок, 12 жовтня 2021, 13:01

У Києві під домашній арешт посадили чоловіка, який за 250 євро та за допомогою медпрацівників вносив інформацію про ковід-вакцинацію в базу даних електронної системи охорони здоров’я, після чого видавав підроблений документ для виїзду за кордон.

Джерело: поліція Києва

Деталі: Під час відпрацювання оперативної інформації працівники управління міграційної поліції спільно зі слідчими Дарницького управління поліції під процесуальним керівництвом окружної прокуратури викрили незаконну діяльність групи осіб, яка виготовляла та продавала підроблені Covid-сертифікати. 

Це – троє місцевих мешканців, 1946, 1976 та 1998 років народження.

 

Як розповів начальник міграційної поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Денис Дем’янюк, під час продажу сертифіката вакцинації поліцейські затримали організатора, ним виявився раніше не судимий 23-річний киянин:

 

Пряма мова Дем’янюка: "Ми з’ясували, що він знаходив клієнтів через соціальні мережі та пропонував придбати міжнародний Covid-сертифікат без проходження процедури вакцинації. Цю "послугу" він оцінював у 250 євро. 

Йому допомагали сімейна лікарка та медсестра столичної лікарні, які вносили недостовірну інформацію в базу даних електронної системи охорони здоров’я та видавали Covid-сертифікати. У такий спосіб цей документ відображався у мобільному застосунку,  що давало можливість виїзду за кордон".

 

Більше деталей: У результаті обшуків за місцем роботи співробітниць медичного закладу та автомобіля затриманого правоохоронці вилучили речові докази. Це – чернетки, гроші, телефон, печатки, бланки сертифікатів та інша документація, що підтверджує протиправну діяльність спільників. 

 

Розпочато кримінальні провадження за частиною 3 статті 358 Кримінального кодексу України (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) та частиною 2 статті 361 Кримінального кодексу України (несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку). 

За процесуального керівництва окружної прокуратури правоохоронці повідомили організатору про підозру у скоєнні злочинів, а суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. 

Чоловіку загрожує до 6-ти років позбавлення волі. 

"Щодо діяльності медичних працівників, то нині вирішується питання про притягнення їх до кримінальної відповідальності", – зазначив  Дем’янюк.

Теми: вакцинаціяКиївкримінал


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