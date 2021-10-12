Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

250 евро за фальшивый Covid-сертификат: в Киеве задержали мошенника

Вторник, 12 октября 2021, 13:01

В Киеве под домашний арест посадили мужчину, который за 250 евро и с помощью медработников вносил информацию о ковид-вакцинации в базу данных электронной системы здравоохранения, после чего выдавал поддельный документ для выезда за границу.

Источник: полиция Киева

Детали: Во время отработки оперативной информации сотрудники управления миграционной полиции совместно со следователями Дарницкого управления полиции под процессуальным руководством окружной прокуратуры разоблачили незаконную деятельность группы лиц, которая изготавливала и продавала поддельные Covid-сертификаты.

Это – трое местных жителей, 1946, 1976 и 1998 годов рождения.

 

Как рассказал начальник миграционной полиции Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Денис Демьянюк, при продаже сертификата вакцинации полицейские задержали организатора, им оказался ранее не судимый 23-летний киевлянин:

 

Прямая речь Демьянюка: "Мы выяснили, что он находил клиентов через социальные сети и предлагал приобрести международный Covid-сертификат без прохождения процедуры вакцинации. Эту "услугу" он оценивал в 250 евро.

Ему помогали семейная врач и медсестра столичной больницы, которые вносили недостоверную информацию в базу данных электронного здравоохранения и выдавали Covid-сертификаты. Таким образом этот документ отображался в мобильном приложении, что давало возможность выезда за границу".

 

Больше деталей: В результате обысков по месту работы сотрудниц медицинского учреждения и автомобиля задержанного правоохранители изъяли вещественные доказательства. Это – черновики, деньги, телефон, печати, бланки сертификатов и другая документация, подтверждающая противоправную деятельность сообщников.

 

Начаты уголовные производства по части 3 статьи 358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и частью 2 статьи 361 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи).

Под процессуальным руководством окружной прокуратуры правоохранители сообщили организатору о подозрении в совершении преступлений, а суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Мужчине грозит до 6-ти лет лишения свободы.

"Что касается деятельности медицинских работников, то сейчас решается вопрос о привлечении их к уголовной ответственности", – отметил Демьянюк.

Темы: вакцинацияКиевкриминал
powered by lun.ua
Главное сегодня

ЕСПЧ признал нарушение Украиной прав люстрированного экс-судьи Верховного суда

фото, видеоВ центре Киева начинается марш ко Дню защитников и защитниц

Аваков призывает разработать военный сценарий возвращения Крыма и ОРДЛО

дополнено5 областей находятся на грани "красной" зоны – санврач

У Полякова после смерти обнаружили катетеры с неизвестным веществом – Енин

Почти 19 тысяч новых больных: COVID дошел до показателей апреля

Все новости...
вакцинация
Киеву грозит локдаун – КГГА
МОЗ: 97% госпитализированных с Covid-19 в сентябре – невакцинированные
"Люди лечатся травами и подорожниками, а потом мы их вытаскиваем с того света". Репортаж из больницы Харькова
Последние новости
15:09
Зеленский предоставил Одесскому художественному музею статус национального
15:05
видеоСБУ допросила боевика-разведчика: на его телефоне есть видео обстрела позиций ВСУ
14:46
ЕСПЧ признал нарушение Украиной прав люстрированного экс-судьи Верховного суда
14:40
Зеленский присвоил звание Герой Украины посмертно двум военным
14:19
В МИД РФ пообещали ответ на расширение санкций ЕС за подрыв суверенитета Украины
14:10
фото, видеоВ центре Киева начинается марш ко Дню защитников и защитниц
14:03
Китай либерализует цены на электроэнергию на фоне кризиса
13:56
В ближайшее время могут снять все ограничения насчет должностей в ВСУ для женщин
13:50
В Молдове сообщили о самом высоком с марта числе заражений коронавирусом
13:35
Лавров объяснил, почему РФ пока не хочет "нормандской" встречи
Все новости...