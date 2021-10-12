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Новий прем'єр Японії планує повернути острови південних Курил, в Кремлі – проти

Вівторок, 12 жовтня 2021, 13:01
Новий прем'єр Японії планує повернути острови південних Курил, в Кремлі – проти
фото: 8world.com

Новий прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що на острови південної частини Курил поширюється суверенітет Токіо і його уряд має намір повернути ці території, які наразі Росія визнає своїми.

Джерело: Кісіда в ході дебатів в нижній палаті парламенту, російське видання ТАСС

Пряма мова: "На північні території (південну частину Курил - ред.) поширюється суверенітет нашої країни. Ми повинні вирішити це питання, не залишаючи його наступним поколінням. Уряд налаштований на те, щоб укласти мирний договір з Росією, вирішивши проблему приналежності цих островів".

Деталі: За його словами, уряд Японії налаштований на наполегливі переговори з Москвою з цього питання.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков у відповідь на висловлювання прем'єра Японії заявив, що острови південної частини Курил - територія Росії.

При цьому він зазначив, що у Росії є "політична воля продовжувати діалог з Японією, щоб знаходити розв'язки з гострих питань порядку денного".

Довідка. Росія і Японія не підписали мирний договір після закінчення Другої світової війни.

До окупації острова входили до складу Японії, а потім стали частиною СРСР.

Японія не визнає російського суверенітету і претендує на острови Ітуруп, Шикотан, Кунашир і Хабомаї.

Українська правда

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Теми: ЯпоніяРосія
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