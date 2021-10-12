Новый премьер Японии намерен вернуть острова южных Курил, в Кремле – против

Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что на острова южной части Курил распространяется суверенитет Токио и намерен вернуть эти территории в споре с РФ.

Источник: Кисида в ходе дебатов в нижней палате парламента, российское издание ТАСС

Прямая речь: "На северные территории (южную часть Курил – ред.) распространяется суверенитет нашей страны. Мы должны решить этот вопрос, не оставляя его следующим поколениям. Правительство настроено на то, чтобы заключить мирный договор с Россией, разрешив проблему принадлежности этих островов".

Детали: По его словам, правительство Японии настроено на упорные переговоры с Москвой по этому вопросу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на высказывания премьера Японии заявил, что острова южной части Курил - территория России.

При этом он отметил, что у России есть "политическая воля продолжать диалог с Японией, чтобы находить развязки по острым вопросам повестки дня".

Справка: Россия и Япония не подписали мирный договор после окончания Второй мировой войны.

До оккупации острова входили в состав Японии, а затем стали частью СССР.

Япония не признает российского суверенитета и претендует на острова Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи.