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На благоустрою Андріївського узвозу вкрали 1,4 млн: прокуратура оголосила нові підозри

Вівторок, 12 жовтня 2021, 13:29
Подільська РДА. фото з Facebооk-сторінки

Прокуратура повідомила про підозру керівникам управління Подільської райдержадміністрації столиці та підряднику через розкрадання на благоустрої Андріївського узвозу та ремонті дитячого садка.

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: Слідство встановило, що управління капітального будівництва архітектури та землекористування Подільської РДА уклало договір із приватним товариством, яке мало виконати роботи з благоустрою скверу на Андріївському узвозі у напрямку фунікулера на загальну суму понад 12 млн грн (облаштування доріжок, встановлення лавок, освітлення та інші роботи з благоустрою -ред.).

Водночас за даними правоохоронців, вказані роботи у повному обсязі не виконано, а частина з них проведена з порушенням вимог державних будівельних норм.

5 жовтня 2021 року у приміщенні підрядної організації проведели обшук та вилучили фінансові документи, що мають значення для слідства.

За результатами проведених будівельно-технічних експертиз встановлено, що місцевому бюджету завдано матеріальної шкоди на загальну суму понад 1,4 млн гривень.

Крім того, під час слідства було встановлено завищення обсягів та вартості робіт з реконструкції будівлі дошкільного навчального закладу компенсуючого  (санаторного) типу у Подільському районі м. Києва, які були проведені у 2019 році цією ж підрядною організацію.

Згідно з висновком судової будівельно-технічної експертизи, загальна вартість невиконаних будівельних робіт, або таких, що не відповідають проектній документації, становить понад 800 тисяч гривень, чим завдано збитків столичному бюджету на зазначену суму.

Дослівно прокуратура: "11 жовтня 2021 року за результатами розслідування начальнику Управління капітального будівництва, архітектури та землекористування Подільської РДА повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 366, ч.ч. 4, 5 ст. 191 КК України,  заступнику начальника цього ж управління – за ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст.191 КК України, директору підрядної організації – за ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. ч. 4, 5 ст. 191 КК України.

 

Досудове розслідування триває".

Українська правда
Теми: Київпрокуратура


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