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На благоустройстве Андреевского спуска украли 1,4 млн: прокуратура объявила новые подозрения

Вторник, 12 октября 2021, 13:29
На благоустройстве Андреевского спуска украли 1,4 млн: прокуратура объявила новые подозрения

Прокуратура сообщила о подозрении руководителям управления Подольской райгосадминистрации столицы и подрядчику из-за хищений на благоустройстве Андреевского спуска и ремонте детского сада.

Источник: Киевская городская прокуратура

Детали: Следствие установило, что управление капитального строительства архитектуры и землепользования Подольской РГА заключило договор с частным обществом, которое должно было выполнить работы по благоустройству сквера на Андреевском спуске в направлении фуникулера на общую сумму более 12 млн грн (обустройство дорожек, установка скамеек, освещение и другие работы по благоустройству -ред.).

В то же время по данным правоохранителей, указанные работы в полном объеме не выполнены, а часть из них проведена с нарушением требований государственных строительных норм.

5 октября 2021 в помещении подрядной организации был проведен обыск и изъяты финансовые документы, имеющие значение для следствия.

По результатам проведенных строительно-технических экспертиз установлено, что местному бюджету нанесен материальный ущерб на общую сумму более 1,4 млн гривен.

Кроме того, в ходе следствия было установлено завышение объемов и стоимости работ по реконструкции здания детского сада компенсирующего (санаторного) типа в Подольском районе г. Киева, которые были проведены в 2019 году этой же подрядной организацией.

Согласно заключению судебной строительно-технической экспертизы, общая стоимость невыполненных строительных работ, или таких, которые не соответствуют проектной документации, составляет более 800 тысяч гривен, чем был нанесен ущерб столичному бюджету на указанную сумму.

Дословно прокуратура: "11 октября 2021 года по результатам расследования начальнику Управления капитального строительства, архитектуры и землепользования Подольской РГА сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 366, ч.ч. 4, 5 ст. 191 УК Украины, заместителю начальника этого же управления - по ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст.191 УК Украины, директору подрядной организации - по ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. ч. 4, 5 ст. 191 УК Украины.

 

Досудебное расследование продолжается".

Украинская правда

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Темы: Киевпрокуратура
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