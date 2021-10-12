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ЄС письмово підтримав ухвалення Україною "антиолігархічного" закону

Вівторок, 12 жовтня 2021, 13:33
ЄС письмово підтримав ухвалення Україною антиолігархічного закону
фото: pixabay

ЄС підтримав Україну за відданість у боротьбі з впливом приватних інтересів, зокрема, ухвалення закону про олігархів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві саміту Україна-ЄС.

Учасники саміту підкреслили необхідність подальших зусиль України задля забезпечення незалежного та ефективного функціонування антикорупційних та правоохоронних органів, у тому числі шляхом деполітизованого процесу добору на керівні посади відповідно до заслуг.

"ЄС привітав зусилля України з обмеження можливостей для вчинення корупційних дій та її відданість боротьбі з впливом приватних інтересів ("деолігархізація"), у тому числі шляхом юридично обґрунтованого прийняття та впровадження відповідного законодавства, та закликав до подальших кроків України на цьому напрямку", - йдеться у заяві.

Також ЄС підтвердив свою сталу підтримку зусиль України, спрямованих на масштабні реформи, особливо в судовій системі та боротьбі з корупцією.

Зі свого боку Україна підтвердила свою відданість ратифікації Римського статуту, як це передбачено Угодою про асоціацію.

Як повідомлялося, 23 вересня Верховна рада підтримала у другому читанні та в цілому президентський законопроєкт про олігархів №5599.

Читайте також повний коментований текст заяви саміту Україна-ЄС.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄСолігархизаконодавство
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