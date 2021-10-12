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В Києві засудили "самооборонівця" Криму, який отримав медаль від РФ

Вівторок, 12 жовтня 2021, 13:34
Фото ілюстративне

Дарницький районний суд Києва засудив до 5 років умовно з іспитовим терміном 3 роки учасника незаконного збройного формування "Самооборона Криму", якого затримали на Херсонщині 28 серпня 2021 року.

Джерело: повідомлення прокуратури АР Крим

Деталі: Слідство встановило, що вказаний громадянин України у лютому 2014 року вступив до складу незаконного збройного формування "Самооборона Криму".

Спільно з іншими "самооборонівцями" брав активну участь у подіях 26 лютого 2014 року під будівлею Верховної Ради АР Крим. За свою участь засуджений отримував грошову винагороду, а також нагороджений медаллю Міністерства оборони РФ "За повернення Криму".

Після затримання його в Україні йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 260 КК України (участь у діяльності не передбаченого законом збройного формування).

Суд призначив умовний термін покарання, оскільки врахував "беззастережне визнання своє вини, щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, викриття у його вчиненні інших осіб".

Передісторія:

  • 26 лютого 2014 року під будівлею Верховної Ради Криму відбулися сутички між сепаратистами та противниками анексії Криму. Після захоплення півострова Росією місцева влада масово переслідує активістів та журналістів, які на тій акції підтримували Україну, особливо – кримських татар.

Українська правда
Теми: КиївКриманексія


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