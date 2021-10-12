В Києві засудили "самооборонівця" Криму, який отримав медаль від РФ

Дарницький районний суд Києва засудив до 5 років умовно з іспитовим терміном 3 роки учасника незаконного збройного формування "Самооборона Криму", якого затримали на Херсонщині 28 серпня 2021 року.

Джерело: повідомлення прокуратури АР Крим

Деталі: Слідство встановило, що вказаний громадянин України у лютому 2014 року вступив до складу незаконного збройного формування "Самооборона Криму".

Спільно з іншими "самооборонівцями" брав активну участь у подіях 26 лютого 2014 року під будівлею Верховної Ради АР Крим. За свою участь засуджений отримував грошову винагороду, а також нагороджений медаллю Міністерства оборони РФ "За повернення Криму".

Після затримання його в Україні йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 260 КК України (участь у діяльності не передбаченого законом збройного формування).

Суд призначив умовний термін покарання, оскільки врахував "беззастережне визнання своє вини, щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, викриття у його вчиненні інших осіб".

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