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В Киеве осудили "самообороновца" Крыма, получившего медаль от РФ

Вторник, 12 октября 2021, 13:34
Фото илюстративное

Дарницкий районный суд Киева приговорил к 5 годам условно с испытательным сроком 3 года участника незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма", которого задержали на Херсонщине 28 августа 2021 года.

Источник: сообщение прокуратуры АР Крым

Детали: Следствие установило, что указанный гражданин Украины в феврале 2014 вступил в состав незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма".

Совместно с другими "самообороновцами" принимал активное участие в событиях 26 февраля 2014 года под зданием Верховной Рады АР Крым. За свое участие осужденный получал денежное вознаграждение, а также награжден медалью Министерства обороны РФ "За возвращение Крыма".

После задержания его в Украину ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 260 УК Украины (участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования).

Суд назначил условный срок наказания, поскольку учел "безоговорочное признание вины, чистосердечное раскаяние, активное способствование раскрытию преступления, изобличение в его совершении других лиц".

Предыстория:

26 февраля 2014 под зданием Верховной Рады Крыма произошли столкновения между сепаратистами и противниками аннексии Крыма. После захвата полуострова Россией местные власти массово преследует активистов и журналистов, которые на той акции поддерживали Украину, особенно - крымских татар.

Украинская правда
Темы: КиевКрыманнексия
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