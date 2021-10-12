В Україні оголосили штормове попередження через туман та дощі
Вівторок, 12 жовтня 2021, 14:01
В ніч на 13 жовтня та протягом доби в Україні оголосили штормове попередження через дощі та туман.
Джерело: Державна служба із надзвичайних ситуацій
Деталі: Вночі та вранці 13 жовтня у західних областях прогнозують туман, видимість 200-500 м.
Крім того, протягом доби 13 жовтня в Одеській та Миколаївській областях, вдень у Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях значний дощ (I рівень небезпеки, жовтий).
Українська правда