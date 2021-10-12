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В Украине объявили штормовое предупреждение из-за тумана и дождей

Вторник, 12 октября 2021, 14:01
фото УП

В ночь на 13 октября и в течение суток в Украине объявили штормовое предупреждение из-за дождей и тумана.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: Ночью и утром 13 октября в западных областях прогнозируют туман, видимость 200-500 м.

Кроме того, в течение суток 13 октября в Одесской и Николаевской областях, днем в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях значений дождь (I уровень опасности, желтый).

Украинская правда
Темы: погодаУкраина
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