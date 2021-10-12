Україна та ЄС підписали на саміті ще дві угоди

На саміті Україна ЄС було підписано угоди про участь України у програмах "Горизонт Європа" та "Креативна Європа".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу президента

Деталі: Зокрема, підписано угоду про участь України Рамковій програмі з досліджень та інновацій "Горизонт Європа" та Програмі з досліджень та навчання Європейського співтовариства з атомної енергії (2021-2025), комплементарній до Рамкової програми з досліджень та інновацій "Горизонт Європа".

"Підписання документа забезпечить правову базу для співпраці у науковій і науково-технічній сфері та створить передумови, необхідні для прискорення становлення України як впливової європейської держави шляхом розширення міжнародного науково-технічного співробітництва, забезпечить необхідні кроки для інтеграції нашої країни до Європейського дослідницького простору" - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, програма "Горизонт Європа" на 2021-2027 роки – це найбільша програма ЄС з фінансування науки та інновацій із загальним бюджетом понад 95,5 млрд євро.

Також було підписано угоду про участь України у програмі "Креативна Європа" (2021-2027).

"Метою укладення Угоди є участь нашої країни у програмі ЄС "Креативна Європа" на 2021-2027 роки, спрямованій на підтримку та посилення конкурентоспроможності європейського культурного, креативного та аудіовізуального секторів, а також розвиток та просування культурного й мовного розмаїття та збереження європейської культурної спадщини" - пояснили в пресслужбі президента.

Програма має бюджет 2,4 млрд євро та реалізується за трьома напрямами: культура, медіа та міжсекторальна взаємодія.

Нагадаємо: Україна та Європейський Союз підписали довгоочікувану угоду про Спільний авіаційний простір, відому як угоду про "відкрите небо".

Повний текст спільної заяви - Боротьба з олігархами, допомога та реформи: про що домовилися на саміті Україна-ЄС