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Украина и ЕС подписали на саммите еще два соглашения

Вторник, 12 октября 2021, 14:02
Украина и ЕС подписали на саммите еще два соглашения
Фото с саммита «Украина-ЕС», источник: Офис президента

На саммите Украина-ЕС было подписано соглашение об участии Украины в программах "Горизонт Европа" и "Креативная Европа".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу президента

Детали: В частности, подписано соглашение об участии Украины в Рамочной программе по исследованиям и инновациям "Горизонт Европа" и Программе по исследованиям и обучению Европейского сообщества по атомной энергии (2021-2025), комплементарной к Рамочной программе по исследованиям и инновациям "Горизонт Европа".

"Подписание документа обеспечит правовую базу для сотрудничества в научной и научно-технической сфере и создаст предпосылки, необходимые для ускорения становления Украины как влиятельного европейского государства путем расширения международного научно-технического сотрудничества, обеспечит необходимые шаги для интеграции нашей страны в Европейское исследовательское пространство", - говорится в сообщении.

Как отмечается, программа "Горизонт Европа" на 2021-2027 годы - это крупнейшая программа ЕС по финансированию науки и инноваций с общим бюджетом более 95,5 млрд евро.

Также было подписано соглашение об участии Украины в программе "Креативная Европа" (2021-2027).

"Целью заключения Соглашения является участие нашей страны в программе ЕС "Креативная Европа" на 2021-2027 годы, направленной на поддержку и усиление конкурентоспособности европейского культурного, креативного и аудиовизуального секторов, а также развитие и продвижение культурного и языкового разнообразия и сохранения европейского культурного наследия", - пояснили в пресс-службе президента.

Программа имеет бюджет 2,4 млрд евро и реализуется по трем направлениям: культура, медиа и межсекторальное взаимодействие.

Напомним: Украина и Европейский Союз подписали долгожданное соглашение об Общем авиационном пространстве, известную как соглашение об "открытом небе".

Полный текст совместного заявления: Борьба с олигархами, помощь и реформы: о чем договорились на саммите Украина-ЕС

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Темы: ЕСУкраина
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