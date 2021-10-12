Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прокурори прийшли з обшуками в "Київзеленбуд"

Вівторок, 12 жовтня 2021, 14:08
Прокурори прийшли з обшуками в Київзеленбуд
колаж прокуратури

Співробітники Подільської окружної прокуратури столиці 12 жовтня проводять обшуки службових приміщеннях КО "Київзеленбуд".

Джерело: КМДА, речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець у коментарі УП

Деталі: Столична влада повідомила про "повторні" обшуки, однак у прокуратурі наголошують, що слідчі дії в рамках нижчеописаного кримінального провадження проходять вперше.

Йдеться про розслідування розкрадань коштів столичного бюджету в сумі 800 тисяч гривень під час проведення робіт з благоустрою Куренівського парку.

На початку жовтня за цим фактом прокуратура повідомила про підозру заступнику генерального директора "Київзеленбуд" та підряднику.

Пряма мова Максимець: "Закцентую, що в межах цього провадження обшуки проводяться уперше. Їх мета - вилучення документів, які мають значення для кримінального провадження та встановлення інших можливих фактів розкрадань".

Українська правда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Останні новини
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
Усі новини...
Реклама: