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Прокурори прийшли з обшуками в "Київзеленбуд"

Вівторок, 12 жовтня 2021, 14:08
колаж прокуратури

Співробітники Подільської окружної прокуратури столиці 12 жовтня проводять обшуки службових приміщеннях КО "Київзеленбуд".

Джерело: КМДА, речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець у коментарі УП

Деталі: Столична влада повідомила про "повторні" обшуки, однак у прокуратурі наголошують, що слідчі дії в рамках нижчеописаного кримінального провадження проходять вперше.

Йдеться про розслідування розкрадань коштів столичного бюджету в сумі 800 тисяч гривень під час проведення робіт з благоустрою Куренівського парку.

На початку жовтня за цим фактом прокуратура повідомила про підозру заступнику генерального директора "Київзеленбуд" та підряднику.

Пряма мова Максимець: "Закцентую, що в межах цього провадження обшуки проводяться уперше. Їх мета - вилучення документів, які мають значення для кримінального провадження та встановлення інших можливих фактів розкрадань".

Українська правда


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